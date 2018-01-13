Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Terme ilçesi Akçakara Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 20 gram kubar esrar, 500 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, tabanca mermisi ve av tüfeği fişeği ile tarihi eser olduğu değerlendiren kama ele geçirildi.

Jandarma evsahibi A.C.'yi gözaltına aldı.