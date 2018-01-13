Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı toplam 120 personel Hendek İlçesinde bulunan roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı bölgedeki 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Mahalledeki ikametlerde yapılan aramada 111 gram sentetik cannabinoid bonzai uyuşturucu maddesi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca ile çalıntı oldukları değerlendirilen 1 çift araç plakası ile 1 adet ağaç kesme motoru, 1 adet tablet bilgisayar, 5 adet cep telefonu, 1 adet oto teyibi, 1 adet projektör, 1 adet kayıt cihazı, 2 tescilsiz motosiklet, 2 adet demir kesme makası ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 215 TL para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında R.D.(30), E.T.(40), S.T.(19), C.H.(19), Ö.B. (34) ve Ö.B. (23) isimli altı şahıs gözaltına alındığı öğrenildi.