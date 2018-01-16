Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Suriye'de kurmayı planladıkları "Sınır Güvenliği Gücü" konusunda Türkiye’nin kaygılarını anladıklarını ve Türk yetkililerle konuyu görüştüklerini bildirdi.

Pahon, AA muhabirine, "Şu anda eğitilen (Sınır) Güvenlik Gücü ile ilgili Türkiye’nin kaygılarını anlıyoruz ve NATO müttefikimiz Türkiye ile düzenli yakın iletişimimiz var." dedi.

SDG ismini kullanan PYD/PKK terör örgütünün öncülüğünde kurulacak "Sınır Güvenliği Gücü" konusunda görüşmelerin olup olmadığına ilişkin soruya Pahon, "ABD hükümet yetkilileri ile Türk mevkidaşları arasında devam eden görüşmelerin konusu tam da bu konu." yanıtını verdi.

Görüşmelerin detaylarına girmeyeceğini kaydeden Pahon'un açıklamasında "varsayılan Sınır Güvenliği Gücü" ifadesini kullanması da dikkati çekti.

Pahon ayrıca, konunun Pentagon’un gündeminde olduğunu aktardı.