Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’nin işgali altında bulunan Afrin’e yapılacak operasyon için hazırlıklar sürüyor. Türkiye’nin bütün dünyaya “operasyon yapılacak” mesajını yabancı ajanslar ‘acil kodu’yla geçti. Yoğun Afrin trafiği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın açıklamalarıyla başladı. Tillerson, ülkesinin Suriye’de terör örgütü PYD militanlarından oluşan 30 bin kişiden oluşan sınır birliği kurma planıyla ilgili, “Türkiye’ye bir açıklama borcumuz var. Bu tamamen yanlış tanımlanmış bir durum. Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz. Bu sadece daha fazla eğitim verme ve DEAŞ’ın kaçış yollarını kapatma çabasıdır” diyerek söz konusu oluşumu savunmaya çalıştı.



ABD: TÜRKİYE ADIM ATMASIN

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise “Türkiye'nin muhtemel Afrin operasyonu” sorusuna, "Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz" cevabını verdi. Sözcü, Türkiye'nin DEAŞ’la mücadeleye odaklanması gerektiğini söyledi. Bir açıklama da ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon’dan geldi. Pahon, PKK/PYD/YPG’nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) “çatışma gücünden”, “istikrar sağlama gücüne” veya “alan kontrol gücüne” dönüştürmeye yönelik eğitimden geçirdiklerini öne sürdü.



RUSYA KARŞI ÇIKMASIN

Tillerson’a cevap veren mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ise, “ABD’nin açıklamaları bizi tam olarak tatmin etmedi” diyerek Türkiye’nin operasyon için kararlı olduğunu ilan etti.

Çavuşoğlu, “Afrin’deki Rus gözlemcilerin etkilenmemesi gerekiyor. Birçok adımımızı Rusya ile koordineli yürüttük. Bazı konularda görüş ayrılığımız olsa da birlikte çalışıyoruz. Rusya’nın da bu operasyona karşı olmaması lazım” dedi. Bakan, hava sahasının kullanılması konusunu Rusya ve İran ile görüştüklerine de işaret etti.



AKAR VE FİDAN MOSKOVA’DA

Bu arada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Afrin’de 350’ye yakın askeri bulunan Rusya’ya ziyaret gerçekleştirdi. Akar ve Fidan, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeleri ele aldı.



SURİYE’DEN ABD’YE UYARI

Öte yandan ABD’nin, askerlerinin Suriye’nin bazı bölgelerinde süresiz olarak kalacağı sinyalini vermesinin ardından Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Suriye’deki askerî varlığının meşru olmadığını ve Suriye’nin egemenliğine karşı bir “saldırı” olduğunu söyledi.



KALIN: KİMSEDEN İCAZET ALMAYIZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Türkiye’nin, milli güvenliğine tehdit teşkil edecek her tür gelişmeye karşı, her tür tedbiri aldığını belirterek, “Tehdit ister PKK’dan gelsin, ister PYD/YPG’den, ister DEAŞ’tan. Türkiye, bunlara karşı her tür tedbiri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimseden icazet almadan almaya devam edecektir” dedi.