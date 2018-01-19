Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin harekâtı için tüm planlar hazırlandı. Yenişafak'ta yer alan habere göre; Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen ve çoğu özel eğitimli personelden oluşan yaklaşık iki tugay büyüklüğünde askeri personel harekâtta görev alacak.

Korgeneral İsmail Metin Temel yönetecek

Harekâtı Fırat Kalkanı Harekâtı’nın kahramanı 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel yönetecek. Temel, gerek İdlib’de kontrol noktaları kurulması çalışmalarını gerekse Afrin için yürütülen hazırlıkları bizzat sevk ve idare ediyor. Harekâta Türk Silahlı Kuvvetleri’nce eğitilen Özgür Suriye Ordusu güçlerinden yaklaşık 5 bin kişi katılacak. Öncü kuvveti oluşturacak ÖSO, TSK desteğiyle Afrin’i terör unsurlarından arındıracak. Yine PKK/PYD işgaline karşı Münbiç’te ayaklanan aşiretlerin de Fırat’ın doğusundan ve Münbiç’ten yönelebilecek muhtemel tehdide karşı tedbir alması planlanıyor.

15 Temmuz'da FETÖ'ye direndi

2. Ordu Komutanı olan eski Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin yerine 2. Ordu Komutan Vekili olarak atanmıştı. Vekaleten yapılan bu atamanın ardından 2. Ordu Komutanlığı'na atandı.

Darbecilerle TSK’da mücadele eden isimlerin başında gelen Korgeneral İsmail Metin Temel'e susturucularla suikast planlandığı ortaya çıkmıştı. Silopi Özel Kuvvetler Üssü’nde görevli 8 kişilik suikast timi 15 Temmuz gecesi helikopterle havalanmıştı. Uçuşların kaldırılmasına rağmen gelen helikopteri şüpheli bulan Temel, birliğindeki askerlere emir vererek teyakkuza geçirmişti.

8 kişilik suikast timi, helikopterden iner inmez püskürtüldü. Suikast timi kendilerini darbeciler değil vatansever askerlerin karşılaması üzerine havalanıp Silopi'ye geri döndü.

2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, şehit ailesi ziyaretinde

Sözünün eri çıktı



Temel'in Şırnak'ta çatışırken kendini feda eden bir askere verdiği sözü yıllardır yerine getirdiği ortaya çıktı. Korgeneral İsmail Metin Temel, şehit olan askerine verdiği "Annene bakacağım" sözünü yıllardır yerine getiriyor.