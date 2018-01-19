Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eli kulağında olan Afrin operasyonu ile ilgili Ankara-Moskova hattında da yoğun bir trafik sürüyor. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan Afrin operasyonu öncesi Rusya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.

HAVA SAHASI TALEBİ

Toplantının ana gündem maddesi Suriye ve Afrin operasyon oldu. Türkiye, Rusya'dan Lazkiye ve Hmeymim üssüne konuşlandırılan S-400 hava savunma sistemlerini kapatmasını istedi. Öte yandan Orgeneral Akar’ın, Rus mevkidaşıyla görüşmesinde olası Afrin operasyonunda Suriye hava sahasını kullanma talebini gündeme getirdiği öğrenildi. TSK’nın, Özgür Suriye Ordusu’yla (ÖSO) birlikte Afrin’e yapılacak operasyon planlarında hava sahasının kullanılarak bölgedeki PYD/YPG mevzilerinin savaş uçaklarıyla bombalanmasının gerekliliği vurgulanıyor. Güvenlik kaynakları, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın yapıldığı sahaya göre daha dağlık bir alan olan Afrin bölgesine hava operasyonlarının şart olduğu görüşünde.

RUSYA İZİN VERMEZSE B PLANI HAZIR

Hava sahasının kullanımı ise Rusya’nın onayı alınamazsa sınır içinden jetlerin, lazerle işaretlenen hedefleri vurmasıyla aşılacak. F-16’lar, sınırdan 40-50 kilometre içeriyi, Hassas Güdüm Kiti (HGK) ve Lazer Güdüm Kiti (LGK) bombalarıyla vuracak. Yerli olarak üretilen bu bombalara ABD uzun süre engel olmaya çalışmıştı.