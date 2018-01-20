Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terör örgütü mensuplarına yönelik "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla saat 17.00'den itibaren başlattığı harekat nedeniyle tüm din görevlilerine bir mesaj gönderen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vatanımızı ve huzurumuzu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı kahraman güvenlik güçlerimizin başlattığı Afrin sınır ötesi harekatının zaferle sonuçlanması için bütün camilerimizde bu akşam yatsı ve yarın sabah namazı öncesi veya sonrasında Fetih Suresi'nin okunmasını, ordumuza ve milletimize dua edilmesini istedi.
90 bin camide kahraman askerimiz için dua edilecek
20.01.2018 - 20:33 | Son Güncelleme: 20.01.2018 - 20:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Camilerimizde yatsı ve sabah namazı öncesi veya sonrası Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir" dedi. Öte yandan Türkiye'de bir çok camide salalar okunmaya başladı.
Etiketler : Afrin sınır ötesi harekâtı,FETİH SÜRESİ,DİYANET,
537919 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/537919.aspx
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