Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki  Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale  getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak  üzere" saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, harekat, Genelkurmay Başkanı  Orgeneral Akar tarafından anbean takip ediliyor.

Orgeneral Akar, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat  merkezinden Zeytin Dalı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor.

TSK, harekat kapsamında sivillerin zarar görmemesi izin azami özen  gösteriyor. "Akıllı" mühimmatların da kullanıldığı harekatta hedefler, hassas  sistemlerle tek tek tespit ediliyor.

Harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları,  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624  (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM Sözleşmesi'nin 51'inci  maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak  bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.