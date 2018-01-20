Suriye tarafında görevli ÖSO birliklerini taşıyan ve Kilis'ten geçen 10 otobüs Hatay’a geldi. Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti. ÖSO birliklerinin Afrin operasyonu kapsamında görevli birliklere takviye olacağı öğrenildi.
ÖSO birlikleri Hatay’da
20.01.2018 - 20:56 | Son Güncelleme: 20.01.2018 - 20:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek için Bab ve Çobanbey'de görev yapan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Hatay'a geldi.
Etiketler : Afrin,zeytin dalı,
537922 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/537922.aspx
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