Suriye tarafında görevli ÖSO birliklerini taşıyan ve Kilis'ten geçen 10 otobüs Hatay’a geldi. Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti. ÖSO birliklerinin Afrin operasyonu kapsamında görevli birliklere takviye olacağı öğrenildi.