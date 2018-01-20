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Bakan Albayrak: Gücümüzü ve kararlığımızı sınayanlar, hüsrana uğrayacaktır
20.01.2018 - 22:39 | Son Güncelleme: 20.01.2018 - 22:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhuriyeti, kendine yönelen her türlü tehditi ortadan kaldırma irade ve gücüne sahiptir. Gücümüzü ve kararlığımızı sınayanlar, hüsrana uğrayacaktır. Allah, kahraman Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun.
Etiketler : Bakan Albayrak,
537937 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/537937.aspx
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