Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’dan yapılan bilgilendirmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Zeytin Dalı Harekatı başlamadan önce Rusya Federasyonu ve ABD Genelkurmay Başkanlarının talepleri üzerine her iki mevkidaşı ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.