TSK’dan yapılan bilgilendirmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Zeytin Dalı Harekatı başlamadan önce Rusya Federasyonu ve ABD Genelkurmay Başkanlarının talepleri üzerine her iki mevkidaşı ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Rus ve ABD’li mevkidaşlarıyla görüştü
20.01.2018 - 22:46 | Son Güncelleme: 20.01.2018 - 23:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde karşı tarafların talepleri üzerine Rusya Federasyonu ve ABD Genelkurmay Başkanlarıyla telefonla görüştü.
Etiketler : Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar,Rus ve ABD mevkidaşlar,
537939 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/537939.aspx
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