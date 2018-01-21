Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar, Afrin’e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'nı yönettiği Genelkurmay Harekât Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Harekat hakkında bilgi veren Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri hudutlarımızda ve bölgede güvenliği sağlamak üzere Suriye kuzey batısında Afrin bölgesinde PKK, KCK, YPG, PYD ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hâle getirmek ve dost ve kardeş bölge halkının bunların baskı ve zulmünden kurtulmasını sağlamak üzere Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlatıyoruz. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları BM Güvenlik Konseyi’nin kararları, terörle mücadeleye yönelik özel kararlar ve BM Sözleşmesinin 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde ve fakat Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olacak şekilde bu faaliyet icra edilecektir" ifadelerini kullandı.

"Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, silah, bina, araç gereçler hedef alınacaktır"

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, silah, bina, araç gereçlerin hedef alınacağını ifade eden Akar, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için de her türlü hassasiyetin gösterileceğini aktardı. Harekâtta görev alan silah arkadaşlarına hitap eden Akar, millet ne zaman ihtiyaç duyduysa, ‘peygamber ocağı’ olarak adlandırılan Silahlı Kuvvetlerin de daima göreve hazır olduğunu belirttiği konuşmasında şunları kaydetti:

"Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz şuuruyla çıktığınız bu yolda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ülkemizin güvenliği için yurt içinde ve sınır ötesinde kahramanca mücadele ettiniz. Bu vesileyle milletimiz için Silahlı Kuvvetlerin vazifesini icra için şehit olan tüm silah arkadaşlarımızı saygıyla anıyorum. Şu anda bile gazilerimiz var, onları da şükranla anıyor, kendilerine acil şifalar diliyorum. Sizlerin şanlı tarihimizden aldığınız güç, asil milletimizin sevgisi güveni ve duasıyla bu görevden de alnınızın akıyla çıkacağınıza inancımız tamdır. Yolunuz bahtınız açık olsun."