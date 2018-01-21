Afrin'de askeri hareketlilik gece saatlerinde üst düzeye ulaştı. Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD-YPG hedefleri TSK'ya ait fırtına obüsleriyle vuruldu. Öte yandan, operasyona katılacak komandoların yer aldığı onlarca yolcu otobüsü ve araç, Hassa'daki sınır birliklerine ulaştı.
Afrin sınırında üst düzey hareketlilik: 40 dakikada 20 atış
21.01.2018 - 01:20 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 01:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afrin operasyonuna katılacak komandoların bulunduğu onlarca otobüs, Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birliğine ulaştı. Bu sırada Türk Silahlı Kuvvetlerine ait fırtına obüsleri tarafından Afrin'deki hedeflere 40 dakikada 20 atış yapıldı.
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