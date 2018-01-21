Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ders bitiminde de okuldan bekletilmeden alınarak evlerine dönmeleri konusunda aksaklığa meydan verilmeyecek. Okul servis araçlarının güzergâhı tespit edilirken hangi sebeple olursa olsun tehlikeli ve kalabalık değil, öğrencilerin riske girmeyeceği noktalar ve yollar tercih edilecek. Öğrencilerin ikamet adreslerinde yıl içerisinde değişiklik olduğu takdirde öğrenci sayısına göre güzergâhlarda çalıştırılan araçlar arasında komisyon tarafından en uygun şekilde yer değişikliği yapılacak. Taşımacıların, şoförlerin ve rehber personelin, okul servislerinde, genel ahlak ve adaba aykırı davranışları ve eğitim-öğretim ortamını olumsuz etkileyen tutumlarının, yetkili mercilerce tespiti halinde sözleşmeleri feshedilecek.