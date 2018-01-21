İki günlük ziyaret kapsamında Türk Hava Yolları’na ait tarifeli seferle Köln’e giden Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyeti, Atatürk Havalimanı VIP Salonu’nda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bazı partililer uğurladı.