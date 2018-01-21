İki günlük ziyaret kapsamında Türk Hava Yolları’na ait tarifeli seferle Köln’e giden Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyeti, Atatürk Havalimanı VIP Salonu’nda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bazı partililer uğurladı.
Kılıçdaroğlu Baykal’ı ziyaret edecek
21.01.2018 - 04:37 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 04:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı programlara katılmak ve tedavisi süren Deniz Baykal’ı ziyaret etmek üzere Almanya’ya gitti.
Etiketler : kemal kılıçdaroğlu,baykal,
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