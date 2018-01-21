Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki günlük ziyaret kapsamında Türk Hava Yolları’na ait tarifeli seferle Köln’e giden Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyeti, Atatürk Havalimanı VIP Salonu’nda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bazı partililer uğurladı.