Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa süre önce sinyalini verdiği Afrin operasyonu için dün saat 17.00’de düğmeye basıldı. ‘Zeytin Dalı’ adı verilen harekât kapsamında TSK havadan, ÖSO ise karadan operasyona başladı. Saat 17.00’de Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nden kalkan F-16’lar; Hatay’ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde sınır hattında uçuş yaparak Afrin kırsalındaki terör örgütü hedeflerini ve haberleşme noktalarını bombaladı. Rusya bölgeden askerlerini çekti. Türk uçakları Suriye hava sahasını kullandı. İlk defa bir operasyonda 72 uçak aynı anda havalandı. 113 hedeften 108’i tam isabet vuruldu. 5 hedef de siviller bulunduğu gerekçesiyle vurulmadı. PKK/PYD kontrolündeki Minniğ askerî hava üssü Türk jetleri tarafından yerle bir edildi. Havadan operasyonla koordineli olarak Özgür Suriye Ordusu’na bağlı birlikler de terör örgütü PYD/PKK’nın Afrin’de işgal ettiği alanlara girdi.



TSK: DEAŞ DA HEDEF

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, operasyonu Genelkurmay Karargahı’ndan bizzat yönetirken, TSK’dan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekatı” başlatılmıştır” denildi.



AFRİN 4 KOLDAN KUŞATILDI

Afrin’in kuzeyinde ve batısında Türkiye, güney batısında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, tam güneyinde ise Rus askerleri ile rejim güçleri bulunuyor. Hemen doğusunda ise Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte geçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesi var. Hava harekatına paralel olarak yoğun topçu atışı hem Türkiye tarafından hem de TSK’nın gözlem noktaları bulunan İdlib’ten devam ediyor.



KÜRTLERDEN DESTEK

Üst düzey kaynaklardan edinilen bilgiye göre Afrin harekatı bugüne kadar yapılan harekatların en önemlisi ve aslında en stratejik olanı. Askerî kaynaklara göre, PKK’nın özellikle son üç yıldır birliklerini ve karargahlarını yer altına taşıdığı çok iyi biliniyor. Bu noktaların koordinatları noktasal olarak Türkiye’nin elinde. Şu an hali hazırda savaş uçakları süpürme harekâtı icra ediliyor. Buradaki maksat PKK ve türevlerinin geriye doğru çekilmesini sağlamak ve dolayısıyla ÖSÖ ve TSK’ya alan açmak. Ayrıca söz konusu bölgeleri de daha önceden vurarak güvenli hale getirmek. Harekâtın en önemi noktalarından bir tanesi ise Mehmetçiğin, ÖSO’nun ve birlikte hareket eden grupların zarar görmemesi. Öte yandan kaynaklar bu harekâtta ilk defa Kürt grupların da ÖSO ile hareket edeceğini bildirdi. Bu şekilde Türkiye, ‘Kürt demek PKK, YPG,PYD,SDG demek değildir’ mesajını veriyor.

NEDEN ‘ZEYTİN DALI’?

Operasyona ‘Zeytin Dalı Harekâtı ‘isminin verilmesinin temel sebeplerinden birisi operasyon düzenlenen bölgenin önemli zeytin üretim merkezi olmasından kaynaklanıyor. Türkiye’nin harekata bu ismi vermekle, operasyonun bölgede barışı sağlama amacını taşıdığı mesajını verdiği de belirtiliyor.

Kalleşler yine sivilleri kendilerine kalkan yaptı

Operasyon öncesinde Afrin’deki Rus güçleri başka bölgeye konuşlandırılırken, ABD’nin zaten bölgede askerî gücü bulunmuyor. Afrin’ deki PKK’lıların silah zoruyla sivil Arapların bölgeyi terk etmesine izin vermediği ve canlı kalkan olarak kullandıkları ancak kendi ailelerini ve yakınlarını Halep’e kaçırdıkları ortaya çıktı. Afrin harekâtıyla etkisiz hale getirilenlerin hepsinin PKK’lı olduğu belirlendi. 4 yıldır Afrin bölgesinde bulunan ve iki hafta önce sınırdan kaçarak Kilis'te güvenlik güçlerine teslim olan D.M, ifadesinde PYD/PKK'nın siviller üzerinden hazırladığı senaryoyu anlattı. Son dönemlerde örgütün korunma maksadıyla çok fazla tünel kazdığına işaret eden D.M, ifadesinde şu bilgileri verdi: "Bu tüneller, mevzilerin altında tabur olarak belirlenen ve örgüt militanlarının kaldığı evlerin altında bulunur. Yerleşim merkezinde bulunan tüneller, açık alandan başlayarak genellikle 100 metre kazılıyor ve bu tünelin ortasında bir yerde herhangi bir ikametten veya binadan çıkış kapısı verilerek açık alana doğru yapılıyor. Mevzilerde bulunan tünellerde ise toprak 5-6 metre kazıldıktan sonra etrafı betonlarla çevreleniyor. Üstü toprakla kamufle ediliyor, ayrıca üzerine kum torbalı mevziler oluşturuluyor. Bu tünellerden bir kısmını yerleşim merkezlerinde, sivil halkın içinde kazıyorlar. Tüneller saklanma yerleri olarak kullanılıyor, bazen erzak depolamak için de kullanabiliyorlar."

Rusya'dan ABD'ye sert tepki

Rusya Savunma Bakanlığı Afrin’e yönelik başlatılan operasyon kapsamında bölgedeki Rus askerlerinin Afrin’den Tel Rıfat bölgesine sevk edildiklerini duyurdu. Rusya, harekatın sebebinin ABD’de olduğunu belirterek Trump yönetimine tepki gösterdi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Pentagon’un Suriye’deki ABD yanlısı silahlı gruplara silah temin etmesi yüzünden Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyon başlattığını hatırlatarak "ABD’nin Suriye’deki sorumsuz davranışları, ülkedeki çözüm sürecini tehdit etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

OLAĞANÜSTÜ TELEFON TRAFİĞİ

Harekâtın başlamasının ardından olağanüstü bir telefon trafiği yaşandı. Önce Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Daha sonra ABD’nin talebi üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile telefon görüşmesi yaptı. Ayrıca operasyonun başladığı andan itibaren BM’nin daimi üyeleri olan ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ile İran’ın diplomatik misyon şefleri bakanlığa çağrılarak harekât hakkında bilgi verildi.



SURİYE’YE NOTA

Dışişleri Bakanlığının İstanbul Temsilciliği vasıtasıyla Suriye’nin İstanbul Başkonsolosluğuna Zeytin Dalı Harekâtı hakkında nota verildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı’yla ilgili, Suriye’de rejime yazılı bildirimde bulunulduğunu fakat bunun rejimden icazet almak anlamına gelmediğini, uluslararası hukuka uygun hareket ettikleri için böyle bir yazılı bildirimde bulunduklarını söyledi.

OPERASYONUN 6 HEDEFİ

Afrin’de faşizan yöntemlerle yerel halka baskı uygulayan, anti-demokratik PKK YPG yönetimini bertaraf etmek

Afrini özgürleştirmek

Afrin halkının kendi kendini demokratik bir şekilde yönetmesi amacıyla demokratik kurumların tekrar kurulmasını sağlamak

Afrin özgürleştirildikten sonra Münbiç’i de özgürleştirmek

Başta canlı bombalar olmak üzere bölgeden Türkiye’ye yapılan PKK sızmalarını önlemek

Batıya-Akdeniz’e ulaştırılmaya çalışan PKK koridorunun önünü kesmek.