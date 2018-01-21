Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin operasyonu kapsamında Türk uçaklarının sınır hattında uçuşunun ardından Afrin tarafından patlama sesleri duyuldu.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedeflerine yönelik bir süredir devam eden topçu atışlarının ardından savaş uçakları da havalandı. Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri ile Kilis sınır hattındaki uçak seslerinin ardından Afrin tarafından patlama sesleri duyuldu. Afrin kırsalındaki bazı noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.Türk uçaklarının bölgedeki uçuşu devam ediyor.