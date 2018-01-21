Sabah saatlerinde Hatay'ın Hassa ilçesinden Afrin sınırına çok sayıda tank ve askeri araç sevk edildi. Bu sırada, Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD/YPG hedeflerine 2 top atışı yapıldı. Atışların yapılmasının ardından topların düştüğü bölgeden dumanlar yükseldi.
Afrin'deki PKK/PYD hedeflerine 2 top atışı yapıldı
21.01.2018 - 10:57 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 10:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afrin'deki PKK/PYD/YPG hedeflerine 2 top atışı yapıldı. Atışların yapılmasının ardından topların düştüğü bölgeden dumanlar yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : afrin,suriye,
538036 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538036.aspx
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