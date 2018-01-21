Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Hatay'ın Hassa ilçesinden Afrin sınırına çok sayıda tank ve askeri araç sevk edildi. Bu sırada, Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD/YPG hedeflerine 2 top atışı yapıldı. Atışların yapılmasının ardından topların düştüğü bölgeden dumanlar yükseldi.