Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü. Görüşmede, Fransız Bakan Le Drian'a Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili bilgi verildi. Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler ele alındı.