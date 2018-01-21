Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü. Görüşmede, Fransız Bakan Le Drian'a Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili bilgi verildi. Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı ile görüştü
21.01.2018 - 11:57 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 11:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede sınır hattındaki son gelişmeler ele alındı.
Etiketler : çavuşoğlu,türkiye,
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