Bugün saat 11.05 itibariyle Afrin'e yönelik başlayan kara harekâtında sınırda konuşlu obüsler daha önceden belirlenen terör mevzilerine kilitlendi. Bugün öğle saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı sınır köyü Oğulpınar Mahallesi mevkisinden obüsler terör yuvalarını ateş altına aldı.