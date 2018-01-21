Bugün saat 11.05 itibariyle Afrin'e yönelik başlayan kara harekâtında sınırda konuşlu obüsler daha önceden belirlenen terör mevzilerine kilitlendi. Bugün öğle saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı sınır köyü Oğulpınar Mahallesi mevkisinden obüsler terör yuvalarını ateş altına aldı.
Hatay sınırında konuşlanan obüsler terör yuvalarını ateş altına aldı
21.01.2018 - 13:02 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 13:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hâle getirmek için "Zeytin Dalı Harekâtı"nın ikinci gününde Hatay sınırından obüslerle terör yuvaları vuruluyor.
Etiketler : hatay,afrin,haberler,son dakika,
538062 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538062.aspx
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