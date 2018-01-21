Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dün saat 17.00’da Adana’daki İncirlik Üssü ve Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda havalanan 72 savaş uçağının hava saldırısıyla başlattığı "Zeytin Dalı Harekâtı" gece boyunca devam etti. Afrin’deki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısına eş zamanlı olarak Kilis ve Hatay sınırlarından top atışlarıyla destek sağlandı.

Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin Azez ilçesine geçti. Hassa ilçesinin Yalangöz mevkiine sabah saatlerinde gelen tank ve zırhlı araçlar da Suriye’ye geçti. Hassa’da sokağa dökülen vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterisinde bulundu marşlar söyledi.

ASKERLERE SEVGİ GÖSTERİSİ

ÖSO güçlerinin Afrin’e sevkiyatı sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri de sınıra yığınak yaptı. Hassa ilçesinden askerî araçların geçişi sırasında sokağa dökülen vatandaşlar, dualar, alkışlar, ıslıklar ve tezahüratlarla moral verip sevgi gösterisinde bulundu.

Bazı vatandaşlar tanklarda görevli askerleri boynuna sarılarak uğurladı.

Tanklardaki askerler de vatandaşlara aynı şekilde alkışlarla ve el sallayarak karşılık verdi. Kalabalıktan bazıları ellerindeki Türk bayraklarını sallarken, bazıları da konvoyun geçişini cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Asker sevkiyatı da gece boyunca sürdü. Çekicilere yüklü tanklar, güvenlik önlemleri arasında Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geldi. Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye’nin Azez ilçesine geçti. Hassa ilçesinin Yalangöz mevkine sabah saatlerinde gelen tank ve zırhlı araçlar da Suriye’ye geçti.