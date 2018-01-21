Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, ikinci gününde de dünya basınının manşetlerini süslüyor.

Amerikan CNN kanalının internet sitesindeki haber, “Türk jetleri ABD’nin desteklediği Kürt milisleri bölgeden atmak için Suriye’deki kasabayı vuruyor” başlığını taşıyor. Haberde, bu askeri operasyonun ABD ile Türkiye arasındaki gerilimi artırmasının beklendiği ifade edildi.

BBC de internet sitesinde “Türk jetleri Kuzey Suriye’deki Kürtleri vuruyor” başlığıyla yayımladığı haberde, operasyonun Ankara ile Washington arasındaki gerilimi artırma ihtimalini vurguladı. İngiliz devlet kanalı, Türkiye’nin Suriye’de yeni bir cephe açtığını öne sürdü.

İngiltere'nin en saygın gazetelerinden Financial Times da, "Türkiye ABD'ye meydan okudu ve operasyon başlattı" başlıklı yazısında, Türk makamlarından operasyon öncesi uyarı almadıklarını duyuran Suriye hükümetinin, saldırıyı kınadığını açıkladığını bildirdi.

Rusya'nın İngilizce yayın yapan haber kanalı Russia Today ise internette “Türk Zırhlı Birlikleri Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin harekâtını destekliyor” manşetini atarak, Türk ordusunu kendi başlattığı harekâta ‘destek veren bir aktör’ olarak gösterdi.

Suudi Arabistan'ın El Arabiya kanalı; Esad rejiminin, Halep il merkezindeki PYD/PKK’lıların Afrin’e yardım gönderebilmesi için kara yolunu kullandırtmasını manşete taşıdı.

Katar merkezli El-Vatan gazetesi, "Erdoğan: 'Zeytin dalı' teröristleri yenmek için" başlığı ile okuyucularına duyurduğu haberde, ellerinde "Afrin'deki halkımızı terörist YPG'den kurtarmayı amaçlayan Türk askeri harekâtının yanındayız" yazılı dövizler taşıyan Suriyelilerin fotoğrafına yer verdi.

Alman Der Spiegel dergisi ise harekâtla ilgili haberi, PKK’nın sivillerin öldürüldüğü yönündeki iddiasını manşete çekerek haberleştirdi. Dünkü TSK açıklamasında, "PKK/PYD-YPG terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı tespit edilmiştir" ifadesi kullanılarak, PKK’nın sivil ölümü iddiaları üzerinden propaganda yapacağı belirtilmişti. Türkiye, sivillere zarar gelmemesi için azami özen gösteriyor.