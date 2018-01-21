Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Bilgen hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, "Afrin'den Türkiye'ye bir saldırı olmadığı halde oraya bir operasyon, başarılı olursa ülkeyi iç savaşa sürükler, başarısız olursa darbeye zemin oluşturur" sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında da Twitter'da paylaştığı "Afrin'i işgale kalkmak, Kürt halkına topyekun saldırı ve savaş demektir. Buna karşı sessiz kalmak, onursuzluğu kabul etmektir. Onurlu halkımız dört parça Kürdistan'da gereken cevabı verecektir. Gün harekete geçme günüdür." ifadeleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik" suçlarından inceleme başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya üzerinden "Afrin operasyonunu" protesto bahanesiyle halkı sokağa dökmeye ve çatışma çıkarmaya çalışanlar hakkında da geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.