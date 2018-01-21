Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, bugün bakanlığa çağrılan Berger'e Zeytin Dalı Harekâtı hakkında bilgi verdi.
Gün içerisinde Suriye'ye komşu Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerine Zeytin Dalı Harekâtı hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Dün de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in yanı sıra İran'ın Ankara'daki büyükelçilik misyon şefleri, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak harekât hakkında bilgilendirilmişti.