Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilis'te bir köyde terör örgütü PYD/PKK'ya silah sevkiyatı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözatına alındı. Güvenlik güçleri, Suriye sınır hattına yakın bir köyde, terör örgütü PYD/PKK'ya silah desteği sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatını icra ettiği Afrin'den Amanoslar bölgesine silah sevkiyatı yapılacağı ihbarı aldı. Sınır hattında bir köye operasyon düzenleyen ekipler, 4 makineli tüfek, otomatik tabanca ve keskin nişancı tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.