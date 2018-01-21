Kilis'te bir köyde terör örgütü PYD/PKK'ya silah sevkiyatı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözatına alındı. Güvenlik güçleri, Suriye sınır hattına yakın bir köyde, terör örgütü PYD/PKK'ya silah desteği sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatını icra ettiği Afrin'den Amanoslar bölgesine silah sevkiyatı yapılacağı ihbarı aldı. Sınır hattında bir köye operasyon düzenleyen ekipler, 4 makineli tüfek, otomatik tabanca ve keskin nişancı tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kilis'te terör örgütüne silah sevkiyatı yapan 2 kişi yakalandı
21.01.2018 - 16:25 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 16:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırındaki bir köyde, terör örgütü PYD/PKK'ya silah sevkiyatı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Etiketler : kilis,haberler,silah,terör,
538116 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538116.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER