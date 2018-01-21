Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Aydemir -Türkiye gazetesi

ahmet.aydemir@tg.com.tr

Öte yandan Başbakanlık Kamu Diplomasisi Twitter hesabı üzerinden “Zeytin Dalı” harekâtının amacı başarılı bir şekilde kamuoyuna ve dünyaya bilgilendiriliyor. “Zeytin Dalı operasyonu ve önemi” başlıklı bilgilendirme metninde yer alan bir ifade ise operasyonun tarihî bir harekât olduğunu gözler önüne serdi. Metinde yer alan “ABD’nin terör örgütlerine desteğini önlemek” ifadesi, Türkiye’nin “Zeytin Dalı” harekâtıyla birlikte ABD’nin terör gruplarına yönelik desteğine darbe vurulması amacını güdüyor.