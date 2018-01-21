Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilis kent merkezine PKK/PYD bölgesinden 4 roket mermisi atıldı. Akşam saatlerinde 20.15 sıralarında PKK/PYD bölgesinden Ekrem Çetin ile Barış mahallelerine 4 adet roket atıldı. Peş peşe patlamanın yaşandığı kentte, olay yerine sağlık, ambulans ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hafif yaralı olan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Roket saldırısında mahallelerin elektrik direklerinde hasar oluştuğu için bölgenin elektriği kesildi.