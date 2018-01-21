Kilis kent merkezine PKK/PYD bölgesinden 4 roket mermisi atıldı. Akşam saatlerinde 20.15 sıralarında PKK/PYD bölgesinden Ekrem Çetin ile Barış mahallelerine 4 adet roket atıldı. Peş peşe patlamanın yaşandığı kentte, olay yerine sağlık, ambulans ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hafif yaralı olan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Roket saldırısında mahallelerin elektrik direklerinde hasar oluştuğu için bölgenin elektriği kesildi.
Kilis'e roketli saldırı
21.01.2018 - 20:36 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 21:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis Ahmet Rasim Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binaya Afrin tarafından atılan roket isabet etti.
Etiketler : kilis,roketli saldırı,
538156 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538156.aspx
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