Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı tüm hızıyla devam ediyor. TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri arka arkaya başarılara imza atarken, yüzlerce teröristin etkisiz hâle getirildiği öğrenildi. Son olarak, TSK/ÖSO birliklerinin kontrolündeki Şeyh Horoz bölgesine sızmaya çalışan 8 PYD/PKK'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi. Afrin çevresinde yer yer şiddetli çatışmalar devam ederken, TSK destekli ÖSO güçlerinin kararlı ilerleyişi sürüyor.