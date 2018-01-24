Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı tüm hızıyla devam ediyor. TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri arka arkaya başarılara imza atarken, yüzlerce teröristin etkisiz hâle getirildiği öğrenildi. Son olarak, TSK/ÖSO birliklerinin kontrolündeki Şeyh Horoz bölgesine sızmaya çalışan 8 PYD/PKK'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi. Afrin çevresinde yer yer şiddetli çatışmalar devam ederken, TSK destekli ÖSO güçlerinin kararlı ilerleyişi sürüyor.
Sızma girişiminde bulunan 8 terörist öldürüldü
24.01.2018 - 09:07 | Son Güncelleme: 24.01.2018 - 10:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytin Dalı Harekâtı'nın beşinci gününde, TSK/ÖSO mevzilerine sızmaya çalışan PYD/PKK'lı 8 teröristin öldürüldüğü bildirildi.
Etiketler : zeytin dalı,tsk,pyd,
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