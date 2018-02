Türkiye Gazetesi

“ABD PYD’ye silah vermeye devam eder ve Türkiye’nin operasyonları engelleme noktasında bir tutum alırsa İncirlik Üssü’nün statüsünü yeniden değerlendirir misiniz?” sorusu üzerine Işık, şu açıklamayı yaptı: Bu konular enine boyuna tartışılması, konuşulması gereken konular. Bir tarafta ABD’nin yaptığı yanlışı ortaya koyuyoruz. Bu yanlıştan dönülmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Bunu yaparken de Türkiye’nin orta ve uzun vadeli çıkarlarının da garanti altına alınması için bir politika geliştiriyoruz. Eğer Türkiye’nin orta ve uzun vadeli çıkarları bir adım atmayı gerektirirse Türkiye bu adımı atmaktan kesinlikle imtina etmez. Işık “Bu seçeneğin masada olduğu söylenebilir mi?” sorusuna, “Bazı şeyler konuşulmaz. Karar verici mekanizmalar her zaman, her konuyu mutlaka değerlendirme içerisinde tutarlar” cevabını verdi.