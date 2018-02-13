Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Zafer Mahallesi’nde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 4 şahıs ile onlara temin veya satış yaptığı öne sürülen T.D. isimli şüpheli yakalandı. Operasyonda 17 adet uyarıcı Ecstacy hap ele geçirdi. 
Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4’üne ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan adli işlem yapılırken, T.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 