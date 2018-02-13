Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Zafer Mahallesi’nde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 4 şahıs ile onlara temin veya satış yaptığı öne sürülen T.D. isimli şüpheli yakalandı. Operasyonda 17 adet uyarıcı Ecstacy hap ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4’üne ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan adli işlem yapılırken, T.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.