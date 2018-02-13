Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki terörist unsurlara hava harekâtı düzenledi. TSK'dan yapılan açıklamada operasyona ilişkin, "Irak Kuzeyi, Sinath-Haftanin Bölgesine icra edilen hava harekâtı ile 16 hedef imha edildi" denildi.
TSK: Kuzey Irak'ta 16 terör hedefi imha edildi
13.02.2018 - 20:18 | Son Güncelleme: 13.02.2018 - 20:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK, Kuzey Irak'taki PKK varlığına yönelik hava harekâtında 16 hedefin imha edildiğini duyurdu.
Etiketler : tsk,kuzey ırak,
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