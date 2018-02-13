Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki terörist unsurlara hava harekâtı düzenledi. TSK'dan yapılan açıklamada operasyona ilişkin, "Irak Kuzeyi, Sinath-Haftanin Bölgesine icra edilen hava harekâtı ile 16 hedef imha edildi" denildi.