E-devlet soyağacı sorgulama hizmeti, çalışmalar nedeniyle bir süre kapalı kalmıştı. 14 Şubat akşamı sistemdeki düzenlemeleri tamamlayan uzmanlar, soyağacı sorgulama ekranını yeniden hizmete açtı. Sistemin dün gece saatlerinde açılmasıyla birlikte bu sabah 07.45'e kadar 8 milyon 141 bin 756 kişinin sorgulama yaptığı açıklandı.
Soyağacını sorgulayanların sayısı açıklandı
16.02.2018 - 10:45 | Son Güncelleme: 16.02.2018 - 10:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dün gece saatlerinde tekrar kullanıma açılan e-Devlet soyağacı sisteminde 8 milyon 141 bin 756 kişinin sorgulama yaptığı açıklandı.
Etiketler : Soyağacı,e devlet,
544085 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/544085.aspx
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