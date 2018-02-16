Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'e tahliye kararı çıktı. Alman Dışişleri Bakanlığı da tahliyeyi doğruladı.

AVUKATI DUYURDU

Yücel'in avukatı Veysel Ok, twitter hesabından yaptığı açıklamada,"ve nihayet müvekkilim Deniz Yücel hakkında tahliye kararı çıktı" dedi.

18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Yücel hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Deniz Yücel geçen yıl 14 Şubat'ta İstanbul'da kendi isteğiyle ifade vermek üzere gittiği emniyette gözaltına alınmış, 27 Şubat'ta da 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanmıştı.Almanya, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için Yücel'de dahil olmak üzere Türkiye'de siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan altı Alman vatandaşının serbest bırakılmasını talep etmişti. Yücel'in Türk ve Alman vatandaşlığı bulunuyor.