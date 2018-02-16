İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliyesine karar verilen Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, Almanya'ya gitti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin kabulünün ardından tahliye edilen Yücel, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait araçla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.
Buradan yolcu salonuna geçen Yücel, özel uçakla Almanya'ya gitti. Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 27 Şubat 2017'de tutuklanarak, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne konulmuştu. Hakkında yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Yücel'in tahliyesine karar vermişti.