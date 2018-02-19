Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 14.40'ta toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi. Kritik toplantı 5 saat sürdü.

Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları:

Çocuklara cinsel saldırılarla ilgili, hükümetimiz bünyesinde bir komisyon oluşturuldu. Komisyon rapor hazırlayacak, cezalar artırılacak.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Bildiğiniz gibi, Zeytin Dalı Harekatı, başladığı günkü hedefle, planlandığı şekilde devam etmektedir.

Türkiye'nin bu konudaki kararlılığı nettir. Bölge terör örgütlerinden arındırılıncaya, bölgeden huzur ve barış yeniden tesis edilinceye, bölge yakınındaki vatandaşlarımız tehditlerden kurtuluncaya kadar harekat devam edecektir.

"REJİM HAKKINDAKİ İDDİALARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Terör örgütü YPG'nin, rejimle görüştüğü yönündeki haberler medyada yer aldı. Biz de bütün yönleriyle konuyu yakından takip ediyoruz.

"SÖZ KONUSU HABER GERÇEK DIŞIDIR"

Her ne kadar bugün Suriye resmi haber ajansı SANA, rejime bağlı bazı güçlerin Afrin'e gireceğine dair bir haber geçtiyse de, resmi makamlar tarafından doğrulanmamıştır. Ki bu gerçek dışıdır.

REJİM AFRİN'E ASKER GÖNDERMEDİ

Güvenlik güçlerimizden gelen bilgilere göre, rejim tarafından bölgeye herhangi bir birlik göndermemiştir.

OPERASYON KARARLI ŞEKİLDE DEVAM EDECEKTİR!



Bugün saat 13.00 itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 651'dir. Bölgedeki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele kararlı şekilde devam edecektir.

