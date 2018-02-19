Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, 21 Ekim  2016'da, merkez Kayapınar ilçesindeki Kayapınar Belediyesi Spor Salonu'nda DBP  tarafından düzenlenen toplantıya Demirtaş ile dönemin DBP Eş Genel Başkanları  Sabahat Tuncel, Kamuran Yüksek, DTK Eş Başkanları Hatip Dicle, Leyla Güven ve HDP  milletvekillerinin de bulunduğu yaklaşık 500 kişinin katıldığı belirtildi. Toplantının basına kapalı yapılması nedeniyle içeriği ve konuşulanlar  hakkında bilgi alınamadığına yer verilen fezlekede, toplantı öncesinde yazılı ve  görsel basın ile uluslararası medya kuruluşları ve sosyal medyadan araştırma  yapıldığı, toplantıyla ilgili herhangi bir haber ve paylaşıma rastlanılmadığı  ifade edildi.

Emniyet görevlilerince toplantı sonrasında sosyal medya hesapları  üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin araştırma gerçekleştirildiği bildirilen  fezlekede, şunlar kaydedildi: "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden 'Seferberlik ruhuyla  örgütlenelim, direnerek kazanalım gündemi ile gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı  bölge toplantısındayız.', 'Köy köy mahalle mahalle örgütlenelim.' şeklinde  paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Söz konusu paylaşımlarda toplantı salonuna  terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asıldığı görülmüştür.  Ayrıca, toplantı sonrası DBP'nin internet sitesinde alınan kararlarla ilgili  haber paylaşımı yapılmıştır.

Söz konusu toplantıda alınan kararlar ve paylaşımlar  değerlendirildiğinde Demirtaş'ın, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen  aşağılama', 'cumhurbaşkanına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik  etmek', 'suçu ve suçluyu övmek' ile 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarını  işlediği anlaşılmıştır."

Demirtaş'ın halen milletvekili olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti  Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip bulunduğu  kaydedilen fezlekede, belirtilen suçlardan dolayı hakkında soruşturma  yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığınca dokunulmazlığının kaldırılması şartıyla  gerçekleşebileceği vurgulandı.   Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Demirtaş'ın dokunulmazlığının  kaldırılması talebinde bulunulan fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet  Bakanlığına gönderildi.    Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Demirtaş hakkında  belirtilen 5 suçla ilgili 3 yıl 6 aydan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava  açılacak.

DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRILSIN

Haklarında dosya bulunan milletvekillerinin yasama  dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yolunu açan Anayasa değişikliği, 20 Mayıs  2016'da TBMM'de kabul edilmiş, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ile  milletvekilliği sona erdirilen ve parti üyeliği düşürülen eski HDP Eş Genel  Başkanı Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı HDP'liler tutuklanmıştı