Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti kurmaylarına verdiği ‘nüfus sınırı şartı olmadan 30 büyükşehrin dışında kalan 51 ilin ‘bütünşehir’ sayılmasına yönelik çalışma yapılması’ talimatının ardından yapılan hazırlıklar son aşamaya geldi. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde 51 il bütünşehir kapsamına alınacak ve mülki sınırlarına geçecek. Yani o il belediyesinin sınırları mülki il sınırları ile aynı olacak. İlin belediye başkanı mülki sınırın tamamından sorumlu olacak.

ÇALIŞMANIN DETAYLARI PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, 22 Şubat Perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısı ile 51 ilin bütünşehir olmasını içeren çalışma kapsamında basın mensuplarına detaylı bir açıklama yapacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya’nın yapacağı açıklamada, en önemli detayların başında 51 il belediyesinin bütünşehir yasası ile mülki sınırlar içinde hizmet vermesi ve belediye başkanları ile ilgili değişiklikler kamuoyuna anlatılacak.

Ayrıca hazırlanan taslakta, yerel yönetimlerin ‘Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne uyumunu’ içerecek bazı yeni adımlar da atılacağı belirtildi. (Yeni Şafak)