Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Afrin konusunda rejim ile PYD/YPG anlaştı haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık. Fakat bu, bir takım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Afrin konusunda rejim ile PYD/YPG anlaştı haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık. Fakat bu, bir takım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor. Kim ne yaparsa yapsın Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde kararlılıkla devam edecek ve hedefine ulaşacak" ifadelerini kullandı.
İbrahim Kalın'dan Esad ile YPG anlaştı iddiasına flaş cevap!
20.02.2018 - 09:25 | Son Güncelleme: 20.02.2018 - 10:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Afrin'de yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamasında "Bir takım kirli pazarlıklar var" dedi.
Etiketler : son dakika,haberler,esad,ypg,
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