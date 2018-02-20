Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk askerinin ÖSO'yla birlikte Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

AĞABEY DEMİRTAŞ'IN CHP İSYANI



PKK'lı terörist Nurettin Demirtaş, terör örgütünün yayın organına yaptığı açıklamada "Ne yazık ki CHP'den beklenen bir durum olmamasına rağmen Afrin saldırısını desteklediler. CHP içerisindeki dürüst unsurların kesinlikle tavır alması gerekir. Yani şu inancı taşıyoruz ki CHP içerisinde herkes Afrin saldırısını desteklemiyor." dedi.