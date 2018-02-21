Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı'nın 33’üncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerinin Afrin kent merkezine ilerleyiş sürüyor. Fırtına obüs, tank ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) tarafından Afrin kırsalındaki terör örgütü PKK/PYD hedefleri vurulmaya devam ediyor. Aralıklarla devem eden bombardımanda patlama sesleri Kilis kent merkezinden dahi duyuluyor.



Dün Kilis sınırının temizlendiği Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesinde, Türk askeri ve ÖSO’nun temizledikleri köylere giriş anı birbirinden çarpıcı fotoğraflarla görüntülendi.



Kuzeyde sınırın temizlenmesinden sonra, bugün de Afrin’in batısındaki Raco ve güneybatısındaki Cinderes bölgelerinde ilerleme bekleniyor.