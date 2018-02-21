TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinden bir belde merkezi kurtarıldı. Ayrıca, 61'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 89 nokta da örgütten kurtarıldı.
Kilis sınırı temizlendi, TSK ve ÖSO devriye etmaya başladı
21.02.2018 - 11:46 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK, Afrin'de Dayr Savvan köyünü teröristlerden temizleyerek, Kilis ilinin karşısına düşen hatta teröristlerin Türkiye sınırıyla temasını kesti. Köyün kurtarılmasının ardından TSK ve ÖSO mensupları, bölgede devriye atmaya başladı.
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinden bir belde merkezi kurtarıldı. Ayrıca, 61'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 89 nokta da örgütten kurtarıldı.
Etiketler : afrin,kilis sınırı,Dayr Savvan köyü,
545312 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/545312.aspx
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