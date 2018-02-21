Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinden bir belde merkezi kurtarıldı. Ayrıca, 61'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 89 nokta da örgütten kurtarıldı.











