Zeytin Dalı Harekatı’nın 33’üncü gününde Afrin kırsalındaki köylere ilerleyiş sürerken yer yer sıcak çatışmalar yaşanıyor. Gülbaba kırsalındaki Darmık Dağı bölgesinde konuşlandırılan fırtına obüs ve tanklar tarafından Darmık Dağı arkasındaki YPG mevzileri tek tek imha edilirken, ÖSO birlikleri ise Afrin kırsalındaki köylerde ilerlemeye devam ediyor. Yoğun sise rağmen karadan ilerlemeye çalışan ÖSO birlikleri ile YPG’liler arasındaki sıcak çatışmalar Türkiye tarafından da hissediliyor.
Darmık Dağı arkasındaki YPG mevzileri yerle bir edildi
21.02.2018 - 14:41 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytin Dalı Harakatı kapsamında Afrin kırsalında bulunan YPG mevzileri Gülbaba’dan ateşlenen tank ve obüslerle yerle bir edildi.
Etiketler : Zeytin Dalı Harakatı,Afrin,YPG mevzileri,darmık dağı,
545369 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/545369.aspx
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