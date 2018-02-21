Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı’nın 33’üncü gününde Afrin kırsalındaki köylere ilerleyiş sürerken yer yer sıcak çatışmalar yaşanıyor. Gülbaba kırsalındaki Darmık Dağı bölgesinde konuşlandırılan fırtına obüs ve tanklar tarafından Darmık Dağı arkasındaki YPG mevzileri tek tek imha edilirken, ÖSO birlikleri ise Afrin kırsalındaki köylerde ilerlemeye devam ediyor. Yoğun sise rağmen karadan ilerlemeye çalışan ÖSO birlikleri ile YPG’liler arasındaki sıcak çatışmalar Türkiye tarafından da hissediliyor.