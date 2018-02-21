Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Sudan ziyareti kapsamında Sevakin Adası'nı ziyaret etti.

Adanın tarihi ve stratejik önemine değinen Çavuşoğlu, “Bu ada, bilindiği üzere 'stratejik' ve 'Afrika’nın Mekke’ye açılan kapısı' özelliği taşıyor. Bizler Sevakin’i sadece dört tarafı suyla çevrili bir coğrafi kara  parçası olarak, salt bir ada olarak algılamıyoruz.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sevakin Adası'nın restorasyonu ile ilgili “Bu adayı bize tahsis etseniz de tamamıyla bir restore etsek, bu adayı tekrar tarihi şanına layık bir hale getirsek.” sözlerini anımsatan Çavuşoğlu, bu talebin Sudan yetkililerince olumlu karşılandığını ve konuyla ilgili yeni bir sürecin başladığını ifade etti.

Çavuşoğlu, adanın geçmişte güçlü imparatorluklar için stratejik önem taşıdığını ve doğu batı ticaret rotasının önemli duraklarından biri olan ada limanının bugün atıl kalmaması gerektiğini dile getirerek, Türkiye'nin adanın ihyası için elinden geleni yapacağını söyledi.

TİKA’dan mimar, restoratör ve diğer teknik ekiplerden oluşan bir heyetin adada ön incelemede bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, restorasyon sonrası adanın Sudan ekonomisine olası katkısı ile ilgili şunları kaydetti:

“Yürütülecek çok boyutlu bir restorasyon çalışmasıyla Sevakin Adası, aslına uygun bir şekilde restore edilecek ve Afrika’nın çeşitli yerlerinden gelip Cidde Limanı üzerinden hacca gidecekler için bir merkez olacak. Adadaki mercan  kayalıklarını turizme kazandırmak üzere altyapı oluşturulacak, butik oteller kurulup turizm eğitimleri düzenlenecek. Böylece Sudan ekonomisi daha da canlandırılacak. Bölge tüm dünya için cazip hale getirilecek.”

Çavuşoğlu, adada Osmanlı döneminde liman olarak kullanılan Sanganeb Deniz Feneri ile ilgili olarak “Bu fenerin, Osmanlı limanı olarak kullanılan ve  hac yolu üzerinde olan Sevakin’de, gemilerin çarpmasını önlemek ve hac yolunu  aydınlatmak amacıyla inşa edildiği bilinmektedir. Kızıldeniz’i selamlayan bu  kudretli yapının, Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde TİKA eliyle güçlendirilip  çevre düzenlemesinin yapılması planlanmaktadır.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Sevakin’i medeniyet beşiğinde görmeyen her anlayışın eksik  kalacağını vurgulayarak, “Burası bir medeniyet limanıdır. Bu limana uğrayanlar,  burada konaklayanlar insana değer veren, insana hizmeti önceleyen bambaşka bir  medeniyetin havasını teneffüs ederler.” ifadelerini kullandı.

Sevakin Adası'nın ihyasının insanlığa faydalı eserleri yaşatma ve inşa  etme üzerine kurulu bir medeniyet anlayışıyla ilintili olduğunu belirten  Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün bize düşen ecdadımızın ihya ve inşa yolunda ilerlemektir.  İnsanlığa fayda sağlamamız ancak böyle mümkün olacaktır. Bakın bizim gönül  coğrafyamız bambaşkadır. Bu gönül coğrafyasında Bursa, Konya, Edirne, Diyarbakır  neyse Semerkant, Kurtuba, Bağdat gibi Sevakin’in de ayrı bir yeri olduğunu  vurgulamak isterim. Bu liman kenti, bu medeniyetin dünyaya nefes verdiği  noktalardan biri olarak ihya edilmelidir. Allah rızasından başka hiçbir  beklentisi olmaksızın, iyilikte yarışan ecdadımızın yüzyıllara sirayet eden  duyarlılıklarının, sahip oldukları yüksek şuurun günümüze yansımasının Sevakin’de  gerçekleşeceğine inanıyorum.”

Çavuşoğlu, Sevakin Adası'nın restorasyonu ve bu bölgenin tarihi  itibarının tazelenmesinin sadece Sudan için değil, tüm Afrika ve İslam alemi için  önemli olduğunun altını çizdi.

"Sudan-Türkiye dostluğu köklü bir dostluktur"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, konuşmasında Sudan'da evinde  hissettiğini söyleyerek, Sudanlı yöneticilere misafirperverliklerinden duyduğu  memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ile Sudan’ın zor zamanlar dahil sürekli birbirlerine destek  olduğuna değinen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Sudan-Türkiye dostluğu köklü bir dostluktur. Uzun yıllar süren haksız  ambargo esnasında Türkiye, Sudan’ın yanında yer almıştır. Sudan da aynı şekilde  15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cü hainlere karşı en net şekilde aziz  milletimizin mücadelesinin yanında yer almıştır. Yine Sudan Cumhurbaşkanı Ömer  el-Beşir, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak destek  veren ilk liderlerden olmuştur.”

"Gelin yaşatma medeniyetinin yanında yer alın"

Çavuşoğlu, Sudanlı yetkililere Zeytin Dalı Harekatı’na desteklerinden  dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

“İnşa ve ihya çalışmaları için geldiğimiz tarihi Sevakin Adası'ndan  tüm dünyaya mesajımız şu olsun: Gelin yaşatma medeniyetinin yanında yer alın.  Bugün Afrin’de masum insanları esir alan, onlara zulmeden, küçücük çocukları  silahla tanıştırarak onlara en büyük kötülüğü yapan terör örgütleriyle gelin hep  birlikte mücadele edelim. Bizim gönlümüz insanlığın kaybından yana değil,  kazancından yanadır. Bizim medeniyetimiz insanlığa zulmü değil, kardeşliği  öğütleyen ve yayan bir medeniyettir. Örneğin İslam kelimesi, barış, huzur ve  esenlik anlamına gelen 'Silm' kökünden türetilmiştir. Buradaki mananın özü şudur:  Bizler tüm dünyaya barış ve huzur istiyoruz. Bizler Türkiye olarak bu medeniyete  yaraşır şekilde hakkı savunmaya, hakkı söylemeye devam edeceğiz.”

Çavuşoğlu, Sevakin Adası'nın restorasyonu kapsamında Osmanlı dönemine  ait eserlerden Gümrük Binası, Hanefi Camisi ve Şafii Camisi’nin  restorasyonlarının TİKA tarafından tamamlandığını ve yine adada bulunan Muhafaza  Binası’nın restorasyon sürecinin devam ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Sudan ile adadakine benzer dayanışma, ihya ve inşa  çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

 