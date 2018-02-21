Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.

İl genelinde yürütülen operasyonda 56 şüphelinin gözaltına alındığı, çok sayıda silah ve mühimmatın bulunduğu kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' adı altında başlatılan operasyonu ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek ilimiz merkezindeki bazı mahalle ve sokaklarda taş, molotof, havai fişek ve el yapımı patlayıcı atmak suretiyle güvenlik güçlerimize saldıran ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokarak huzurunu bozan şahısların tespiti ve bu tür eylem ve faaliyetlerin önlenmesine yönelik yapılan teknik takip ve önleyici çalışmalar kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğümüzce 25 Ocak - 20 Şubat 2018 tarihleri arasında icra edilen operasyonlar sonucu 56 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Gözaltına alınan şahıslardan 20'sinin alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, 25'inin de mahkemece yapılan sorgunun ardından verilen adli kontrol salıverildiği aktarılan açıklamada, "11 şahıs ise tutuklandı. Yakalanan yaşı küçük şahısların bir kısmı ise aileleriyle görüşme yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilmiştir. Aramalarda ise 8 roketatar mühimmatı, bir kuru sıkı tabanca, 5 roketatar sevk fişeği, 5 kalaşnikof marka silaha ait şarjör, 98 fişek, bir sevk fişeği, 32 havai fişek, 5 bidon benzin ve 50.000 lira para elde edilmiştir." bilgisine yer verildi.