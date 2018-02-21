Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "imamlar sorumlusu olduğu" iddiasıyla yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan eski imam Mustafa Bilici ile avukatı katıldı.

Bilici savunmasında, herhangi bir silahlı terör örgütüne üye olmadığını öne sürerek, cep telefonuna "ByLock"u kendisinin yüklemediğini belirtti.

Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların da kendisine ait olmadığını savunan Bilici, Pensilvanya'ya gittiği ve örgütün imamlar sorumlusu olduğu iddialarını da yalanladı.

Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, sanığın örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğunu ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya'daki hesabına para yatırdığını belirterek, yapılan ihbarda sanığın imamlardan sorumlu olduğunun belirtildiğini ve FETÖ elebaşı Gülen'i öven paylaşımlarının bulunduğunu, bu nedenle atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki delillerin yoğunluğunu dikkate alarak sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Bilici, 18 Temmuz 2016'da katıldığı demokrasi nöbetinde, gizlice alanda bulunanların fotoğrafını çektiği iddiasıyla gözaltına alınmış, başlatılan soruşturmanın ardından hakkında dava açılmıştı.