Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İvedik Organize Sanayi Bölgesi (İvedik OSB) yönetimi, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla yerli üretim 3 insansız hava aracını (İHA) Türk Silahlı Kuvvetlerine hediye etti.

DÜŞÜRÜLME İHTİMALİNE KARŞI YENİLERİ VERİLDİ

İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin, Teknopark Ankara'daki teslim töreninde yaptığı konuşmada, İHA'ları üreten firmanın Teknopark Ankara açılır açılmaz bölgeye geldiğini söyledi.

Bu firma tarafından üretilen 3 İHA'nın halihazırda Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanıldığını anlatan Gültekin, "Biz de kullanılan İHA'lar şayet teröristler ya da düşmanlar tarafından düşürülürse diye Harita Komutanlığımıza yeni İHA'ları vermek istedik." dedi.