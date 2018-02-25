Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekâtı’nın 36. gününde Afrin merkezden sonra en büyük ikinci belde olan Cinderes’i kuşattı. Terör mevzilerinin sabaha kadar bombalandığı beldenin güneybatısındaki iki köy; Ebu Kab ile Hacılar da teröristlerden temizlendi. Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) ile stratejik öneme sahip olan Raco bölgesini bombardımana tutan Mehmetçik, Afrin’in batısındaki Raco beldesine Dünbenli köyünü de kurtardı. TSK ve ÖSO karadan ilerlerken, savaş jetleri de belirlenen terör hedeflerini bombalıyor.



DUMANLAR YÜKSELİYOR

Cinderes kasabasından yükselen dumanlar sınırın Türkiye tarafındaki Hatay Reyhanlı ilçesinden görülüyor. Komandolar şehir mücadelesi için emir beklerken büyük operasyonun her an başlayabileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’deki işgal ettiği bölgelerden bazı teröristlerle sivil görünümlü terör sempatizanları kamyonetlerle Cinderes’e gelmişti.



1.951 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada Genelkurmay Başkanlığı Zeytin Dalı Harekâtı’nın başlangıcından bu yana 1.951 teröristin etkisiz hâle getirildiğini ve 104 köy ve tepenin kurtarıldığını açıkladı. Söz konusu zamanda Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar 782 terör örgütü hedefini imha etti.