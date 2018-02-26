Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı operasyonu başarıyla devam ederken Mete Yarar, Karar'daki köşesinde askerlerin tamamının profesyonel olduğunu yazdı. İşte o yazı...

"Yıllar önce Türkiye’nin tartıştığı konu, profesyonel askerliğe geçişti. Bu tartışılırken profesyonel askerliğe karşı olanların savunduğu tez, mesleğin para karşılığı yapılması sonucunda görev sadakatinin azalacağı üzerineydi. İleri sürdükleri başka bir konu da asker millet kavramının zedeleneceğiydi. Bu tezlere o zaman da şiddetli bir şekilde karşı çıkmış, askerlik mesleğinin yalnızca para karşılığında yapılamayacağını öne sürmüştüm. Yaşanan bazı olayları örnek göstererek ‘bunları hangi ücrete karşılık yaparsınız?’ diye de sormuştum. Tarih bizleri haklı çıkardı. Zeytin Dalı Harekâtı tamamen profesyonel bir ordu ile icra ediliyor. Ne silah arkadaşlığında, ne görev sadakatinde ne de inançlarında en ufak bir eksilme olmadı. Meslektaşlarım bu mesleği para için yapmıyorlar, yaptıkları işin karşılığı maddi olarak yok çünkü. Bir hatayı da düzeltelim, TSK profesyonel orduya zorunlu askerlik kapsamında gelenlerin eksiklikleri yüzünden geçmedi. Çünkü o Mehmetçik rüştünü her operasyonda ispatladı. Geçişin yegane sebebi tam tecrübe kazanıldığında askerliğin bitmesiydi. TSK, terörle mücadelede daha uzun bir tecrübe birikimine ihtiyaç duyuyordu. ‘Asker millet kavramı zedelenecek’ diyenler son dönemde yaşananların ardından sanırım milletçe asker olduğumuzu bir kez daha anlamışlardır. Artık sonsuza kadar susabilirler."

