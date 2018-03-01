Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akar, görüşme sonrası yapılan basın açıklamasında, "Iraklı mevkidaşıyla sınır güvenliği ve terörle mücadele konularında ivme kazanan ikili askeri ilişkilerin daha üst seviyeye çıkarılmasını görüştüklerini" söyledi.

Görüşmede köklü bir tarihe sahip Türk ve Irak silahlı kuvvetleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli konuları ele aldıklarını belirten Akar, "Hem Türkiye hem Irak, bölgedeki durum ve şartlardan doğan benzer risk ve tehditlerle karşı karşıyadır. Arzumuz halihazırdaki hudut güvenliği ve terörizmle mücadele konularında belli ivme kazanan ikili askeri ilişkilerin daha da üst seviyelere taşınmasıdır." dedi. Akar, "Bölgenin iki önemli ülkesi ve iki önemli silahlı kuvvetleri olarak işbirliğimizin artarak devam edeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Öte yandan Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi de Akar'ın Bağdat ziyaretinin daha önceden planlandığını belirterek, "Bu ziyaret beraberinde çok büyük ve önemli gelişmeleri barındırıyor. Bunların başında ikili askeri ilişkilerin eğitim, silahlandırılma ve istihbarat paylaşımı alanında geliştirilmesi geliyor." diye konuştu. İki ülke arasındaki sınır güvenliği, askeri deneyim ve istihbarat bilgi alanının daha da geliştirilmesi için ortak komite kurulmasını ele aldıklarını ifade eden Ganimi, "Bu ziyaret, iki ülke halkının çıkarına birçok önemli gelişmenin gerçekleşmesine vesile olacak." ifadesini kullandı. Genelkurmay Başkanı Akar, Bağdat'ta Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen resmi törenle karşılanmıştı. Akar, törenin ardından Irak Savunma Bakanı İrfan el-Hiyali ile görüşmüştü. Orgeneral Akar'ın yarın Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret edeceği belirtildi.