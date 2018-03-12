Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın da içinde bulunduğu özel uçak İran'da düştü. İçindeki 11 kişinin öldüğü belirtilen uçakta, Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran da vardı. BAE'den Türkiye'ye dönen uçağın, İran'ın güneybatısındaki Çaharmal ve Bahtiyari Eyaleti yakınlarında düştüğü belirtildi. Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın bekarlığa veda partisinden döndüğü öğrenildi. Peki Mina Başaran kimdir? Hüseyin Başaran kimdir? İşte detaylar…

İşte düşen Türk uçağındakilerin son fotoğrafları...

HÜSEYİN BAŞARAN KİMDİR?

Trabzon doğumlu olan Hüseyin Başaran, farklı sektörlerde faaliyet gösteren Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bir dönem Trabzonspor Asbaşkanlığı yapan Hüseyin Başaran evli ve 2 çocuk sahibidir.

Farklı sektörlerde başarılı projeleri hayata geçirerek büyüyen ve 25 yıldan bu yana birçok yatırıma imza atan Başaran Yatırım Holding, şuan üçüncü kuşak temsilcisi olan Hüseyin Başaran tarafından yönetilmektedir. İlk olarak fındık ticareti ile faaliyetine başlayan Başaran Entegre, kısa sürede Türkiye’nin önde gelen entegre fındık işleme tesisine sahip olmuştur.

Günümüzde Gıda’nın yanı sıra Yatçılık, Finans, İnşaat, Turizm, Havacılık, Çimento ve Enerji olmak üzere farklı sektörlere de yatırımlarına devam eden Başaran Holding, Hüseyin Başaran’ın Başkanlığında; Ramada Resort Bodrum ve Ramada Plaza Trabzon ile turizm yatırımları gerçekleştirmiştir.

MİNA BAŞARAN KİMDİR?

Ailenin tek kızı olan ve işleri babasından devralmaya hazırlanan Mina Başaran, 28 yaşında. Mina, hırslı ve yetenekli yapısıyla dikkat çekiyor. 2013 yılında Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

İRAN'DA DÜŞEN UÇAKTA KİMLER VARDI?

Düşen uçakta 3 mürettabat, Mine Başaran ve onunla beraber 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi.

(Mina Başaran'ın düşen uçak ile birlikte son fotoğrafı)

Dubai’den İstanbul’a giderken, İran’da düşen özel jetteki yolcuların detayları belli olmaya başladı.

Uçakta bulunan yolculardan birinin de ünlülerin tercih ettiği giyim markası Lily & Rose'un kurucusu Liana Hananel olduğu açıklandı.

TÜRKİYE'DEKİ İLK ÖLÜMLÜ İŞ JETİ KAZASI

11 kişinin hayatını kaybettiği bu kaza, Türk sivil havacılığındaki ilk ölümlü iş jeti kazası oldu.

Uçakta bulunanların kimlikleri belirlendi

Başaran Holding'e ait Challenger 604 tipi iş jetinde bulunanların kimlikleri belirlendi. Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet ile Beril Gebeş'in kullandığı jette hostes olarak da Eda Uslu'nun görev yaptığı anlaşıldı.

Başaran Holding'e ait uçakta bulunan yolcuların Başaran Holding'in kızı Mina Başaran'ın yanısıra Liana Hananel, Zeynep Coşkun, Jasmin Baruh, Aslı İzmirli, Ayşe And, Sinem Akay ve Burcu Urfalı oldukları öğrenildi.

Uçağın enkazına ulaşıldı, DNA testi yapılacak

İran Acil Yardım Kurumu'ndan düşen Türk uçağına dair açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Yerel güçler olay yerine vardı ve uçak enkazına ulaştı. Tüm cesetler yanmıştır. 11 cesedin kimliği belli değil ve kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi gerekli" denildi.